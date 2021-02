Apre in Molise la rete Dsa e Bes: in campo Cittadinanzattiva Molise

CAMPOBASSO. Nasce la Rete DSA e BES di Cittadinanzattiva Molise. Rinnovato solo da pochi giorni l’organo amministrativo ed eletta la segretaria regionale Jula Papa, che Cittadinanzattiva mette in campo nuove attività andando ad ampliare il parterre di interazione. L’associazione sempre operosa sul territorio e intenta a promuovere iniziative partecipate a tutela dei cittadini e delle persone in condizione di fragilità, si apre in regione anche ai DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali).

Impegno questo, che ha già visto in passato un accordo nazionale tra Cittadinanzattiva e Associazione Italiana Dislessia, ente promotrice della Consensus Conference e Legge 170/2010. Riparte proprio dal Molise il dinamismo di Cittadinanzattiva in merito ai DSA e BES, volto a promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione. L’Associazione, vuole essere incisiva nel creare una rete su tutto il territorio molisano coinvolgendo le Istituzioni preposte ad intervenire sulle caratteristiche summenzionate. Un primo passo questo, riporta Jula Papa, che vede l’organizzazione porre un’attenzione fattiva sulle problematiche dei DSA nel favorire attività di inclusione; promuovendo percorsi informativi e formativi nell’ambito scolastico, rivolti anche ai genitori e agli alunni istituendo sportelli di ascolto oltre che a creare uno spazio di dialogo tra famiglia-scuola-sanità.

Ma soprattutto ci si impegnerà a tutelare i diritti delle persone con DSA in tutti gli ambiti in cui si svolgerà il percorso di vita, che va dal contesto scolastico, universitario, ai percorsi formativi o qualificanti per adulti e all’inserimento nel mondo lavorativo. Da un primo feedback del territorio e le criticità raccolte una delle prime azioni sarà orientato a favorire il riconoscimento precoce, quindi a ridurre i tempi di attesa per la diagnosi di DSA presso la struttura pubblica. Ricordando che la Regione Molise ha una legge regionale 1/2010 in materia dei DSA, che ha anticipato la legge nazionale 170, ed un Comitato Tecnico Scientifico nato in seno alla stessa Cittadinanzattiva promuove la riattivazione dell’organismo, così conclude Jula Papa. Nuovi progetti per Cittadinanzattiva Molise che fa accrescere il proprio potenziale di soci attivi e ambiti di azione.