Screening della popolazione, Fruttagel invia contributo anche a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. “Il nostro Comune ha ricevuto dalla Fruttagel un contributo per l’attività di screening, SMIP for Covid”. A comunicarlo è il sindaco Gianni Di Matteo tramite il suo profilo social. L’azienda, che si trova nel nucleo di Larino, ha già fornito il suo contributo economico al comune frentano per eseguire i tamponi.

“Voglio esprimere all’azienda, al suo Presidente, ai dirigenti e ai dipendenti la mia più sincera gratitudine. Il contributo è destinato alla continuazione dell’attività in corso, strumento fondamentale per il contenimento del contagio. Un gesto importante in un momento di grande sofferenza che rafforza il legame dell’azienda con il territorio e la popolazione. Grazie”