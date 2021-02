MONTEFALCONE NEL SANNIO. Ci prepariamo a tagliare il traguardo dei 365 giorni in emergenza sanitaria a causa del Covid-19 che, da un anno a questa parte, ci ha tolto la libertà, gli affetti e la nostra routine. Quello che non ci ha tolto, però, è la voglia di intrattenere e divertirci, pilastri portanti della Pro Loco Maronea di Montefalcone nel Sannio che ha organizzato il Carnevale in mascherINA.

Giunto alla seconda edizione, il contest fotografico ha battuto la pandemia registrando un enorme successo, come riferisce Marta Petti del direttivo della Pro Loco.

"Era estate fuori città... era estate un attimo fa e c'era lei pazza di me... lui mi dice prendi un caffè! Dimmi dai dimmi dai dilla giusta però!" E con immenso piacere vi mostriamo la foto che ha ottenuto più like. il piccolo Samuele ha interpretato l'iconico personaggio di Danny Zuko, il ragazzotto ribelle e un po' fighetto che nel musical "Grease" fa innamorare Sandy Olsson, interpretata dalla fantastica Asia.

Grazie bimbi per esservi divertiti con noi e grazie genitori per aver collaborato in maniera simpatica e originale. Siete stupendi. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato calorosamente al nostro 𝟮° 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗳𝗼𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝗼, 𝗖𝗮𝗿𝗻𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿𝗜𝗡𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟭 grandi e piccoli. Grazie per esservi messi in gioco. Grazie a voi genitori che vi siete prestati per regalare un sorriso in questo periodo così particolare. Speriamo di poter tornare presto a festeggiare insieme tra le strade del nostro paese.