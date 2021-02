PECCIOLI. Il terzo evento della rassegna “Peccioli per piccoli”, a cura di Cristoforo Moretti, ospita un personaggio monumentale del fumetto italiano: il cowboy COCCO BILL dell'immenso Benito Jacovitti. La mostra propone le 23 tavole originali di una storia intera del 1962 (di cui una ad alta definizione) ed esorta i bambini a giocare con “il Cocco” in ogni modo possibile. Cocco Bill è stato copiato, ridisegnato da generazioni di bambini e oggi le nuove tecnologie permettono giochi, digitali e non, davvero infiniti: un trailer ne propone alcuni, per un personaggio - o forse meglio un amico - veramente fuori dal tempo e quindi immortale.

Per visitare la mostra, online dal 17 febbraio al 3 marzo, è sufficiente andare sul sito della Fondazione Peccioliper a questo link http://www.fondarte.peccioli.net/mostre.php