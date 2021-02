«Bando Protezione civile importante per il Molise»

ROMA. «Il bando della Protezione civile per la ricerca di medici, infermieri e operatori socio-sanitari per il Molise può rappresentare un contributo importante per aiutare la nostra regione a superare questo difficilissimo momento di emergenza covid, confidiamo che ci possa essere un’ampia adesione.

E’ fondamentale che il nuovo Governo nazionale dia il massimo sostegno ai cittadini molisani perché la Regione e la struttura commissariale non sono purtroppo state finora in grado di garantire tempestività ed efficacia nelle loro decisioni.

Siamo in un momento molto critico, serve la collaborazione di tutti, a partire dalle strutture centrali dello Stato».

Parole della deputata molisana di Italia Viva, Giusy Occhionero.