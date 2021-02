Emergenza sanitaria, a Campodipietra si invoca la zona rossa

CAMPODIPIETRA. Le varianti recentemente scoperte del virus fanno paura. I timori, giustificati dall’aumento dei casi di contagio, soprattutto in Basso Molise, preoccupano non poco i paesi che sono rimasti fuori dalla cosiddetta zona rossa, pur essendo esposti al rischio di contagio. A chiedere le restrizioni per Campodipietra è il consigliere comunale Federico Di Bona che ha deciso di inviare una lettera al sindaco Giuseppe Notartomaso ed al consiglio, al Commissario ad acta, al vicario del Prefetto, al Presidente della Regione per chiedere la valutazione di strumenti utili a contrastare la pandemia da Covid-19.

Di seguito il testo della lettera:

Visto che nella sola giornata di ieri 17 Febbraio 2020 il numero di positività riscontrate al tampone da COVID-19 è aumentato di 8 persone.

Considerato che con l’ORDINANZA SINDACALE n. 5 del 17 Febbraio 2021 veniva disposta la chiusura, in via precauzionale, della scuola primaria e secondaria di primo grado di Campodipietra dal 18 Febbraio 2021 al 20 Febbraio 2021 .

Considerato che con il DECRETO SINDACALE n.1 del 9 MARZO 2020 veniva costituito e attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C) che, ad oggi, non è MAI STATO CONVOCATO per fronteggiare al meglio la pandemia che ci coinvolge.

Tenuto conto della saturazione degli ospedali molisani e soprattutto l’impossibilità di ricovero all’interno dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, nei reparti di malattie infettive e di terapia intensiva.

SI VALUTI