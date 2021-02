Dialogo con il Commissario europeo per l'ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus Sinkevičius

MOLISE. Il prossimo martedì 23 febbraio alle ore 16.00 il Commissario europeo per l'ambiente, gli oceani e la pesca Virginius Sinkevičius terrà un dialogo con i cittadini dal titolo Ambiente: i giovani ne parlano con l’Europa!

L'evento avrà luogo sulle piattaforme Facebook, Instagram(link is external)eTwitter (link is external)della Rappresentanza e sul sito Repubblica.it.(link is external)

Per partecipare è sufficiente accedere a una delle piattaforme social.

L'evento sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook (link is external)della Rappresentanza in Italia della Commissione europea a partire dalle ore 16.00.

È possibile partecipare al dibattito anche su Twitter tramite l'hashtag #EUdialogues.

Cosa sono i dialoghi con i cittadini???

I dialoghi con i cittadini sono dibattiti pubblici con i commissari europei e altri responsabili decisionali dell’ UE, ad esempio membri del Parlamento europeo o rappresentanti politici a livello nazionale, regionale e locale.

Gli eventi, organizzati come sessioni di domande e risposte, sono un’occasione per porre domande ai rappresentanti politici dell’UE, esprimere pareri e descrivere gli effetti delle politiche dell’ UE sui cittadini. È inoltre possibile condividere le proprie idee sul futuro dell’ Europa.

Le sessioni si svolgono in località di tutta l’ UE, sono accessibili gratuitamente e trasmesse in diretta online. Per maggiori informazioni sui prossimi eventi visita il sito Dialoghi con i cittadini della Commissione europea.