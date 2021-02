Coronavirus, a Petacciato scuole chiuse fino al 28 febbraio

PETACCIATO. Con ordinanza n.10 del 18 febbraio 2021, stante il perdurare della forte criticità della situazione epidemiologica in atto, si dispone la proroga fino alla data del 28 febbraio 2021 della chiusura, in via precauzionale, di tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto comprensivo “V.Cuoco” di Petacciato, disposta per il periodo 8 febbraio 2021-21 febbraio 2021 con precedente ordinanza sindacale n.7 del 07.02.2021.