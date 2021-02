Nuova piattaforma Sic dell’Asrem, Gravina: “Dati necessitano di aggiornamenti”

CAMPOBASSO. Così come era stato annunciato dai vertici Asrem, da giovedì 18 febbraio, è partita la piattaforma SIC (Sorveglianza Integrata Covid) accedendo alla quale, in maniera diretta, anche i Sindaci dei comuni molisani possono prendere visione della situazione dei casi di positività accertati sul proprio territorio di riferimento.

La piattaforma, con il relativo servizio offerto, va a sostituire l’invio dei bollettini in formato Exel prodotti fino a qualche giorno fa dalla stessa Asrem e inviati alle amministrazioni comunali.

“La praticità del nuovo sistema che l’Asrem ci mette a disposizione online - ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – al momento non ha comportato, purtroppo, una migliore qualità dei dati stessi. Infatti, praticamente, almeno per ora, l’unico cambiamento per noi riscontrabile sta nel fatto di non dover più attendere l’invio del bollettino da parte di Asrem, potendolo andare a scaricare autonomamente dalla piattaforma. Ma il bollettino, anche adesso, continua a presentare al suo interno, dati che non sono del tutto aggiornati. Addirittura, rispetto all’ultimo bollettino del 17 febbraio che ci è stato inviato via mail, ricompaiono nuovamente tra i positivi, persone risultate positive il 14 novembre e che non erano più presenti perché divenute negative. Insomma, - ha chiarito Gravina - speriamo si tratti di un primo step di aggiornamento al quale ne seguiranno nell’immediato altri e più precisi, perché le criticità che continuiamo a riscontrare, vengono evidenziate senza alcun intento di carattere strumentale, ma al solo scopo di poter ottenere una per noi doverosa chiarezza informativa da parte di chi è deputato all’organizzazione in regione dell’emergenza sanitaria in corso.

La situazione, - ha detto in conclusione il sindaco - per quanto riguarda i casi totali di positività riscontrati in città, attualmente è in linea con quanto accaduto nelle ultime settimane, durante le quali c’è stato anche un alto numero di pazienti guariti. Ad oggi, 19 febbraio, dovremmo avere in città 124 casi in totale di positivi.”