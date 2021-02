Deceduta in casa per il Covid una 90enne a San Martino in Pensilis, ieri benedizione al cimitero

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nel computo delle vittime del Covid c'è da annoverare anche coloro che spirano in casa, sovente riportate nel bollettino dell'Asrem con tempi diversi da coloro che si spengono nelle strutture ospedaliere. E' il caso di una 90enne di San Martino in Pensilis. Ieri mattina la sua benedizione officiata dal parroco di San Martino in Pensilis al cimitero del comune bassomolisano.