​Palazzo Vitale, Toma incontra la nuova direttrice della Casa circondariale di Campobasso

CAMPOBASSO. Visita istituzionale, questa mattina presso la sede della Presidenza della Regione Molise, della nuova direttrice della struttura penitenziaria del capoluogo regionale, Antonella De Paola, che è stata accolta dal presidente Toma.

Al centro del confronto la situazione dell’emergenza Covid all’interno della Casa circondariale che, è stato ribadito, non presenta particolari criticità. In relazione alle vaccinazioni, attesa la particolare condizione che caratterizza detenuti e operatori, è stato posto l’accento sulla necessità di accorciare i tempi di attesa.

Al presidente Toma è stata formulata, inoltre, la richiesta di prevedere, per i detenuti, un percorso specifico di formazione professionale, rispetto al quale il governatore ha assicurato la più ampia disponibilità.