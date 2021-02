ROMA. Sono stati 297.128 i tamponi processati nelle ultime 24 ore in Italia sull'emergenza Covid, con un contagio rilevato in 15.479 casi, con un rapporto superiore di nuovo al 5% tra referti e positivi. I guariti sono stati 17.170 e i positivi attuali scendono a 382.448, una discesa costante, ma troppo lenta, considerando le misure di prevenzione tuttora in vigore. I decessi sono stati 353.