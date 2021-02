Ancora un lutto Covid a Santa Croce di Magliano, il sindaco vieta gli asporti

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Cordoglio per lutto Covid anche oggi a Santa Croce di Magliano, quello offerto a nome dell'amministrazione comunale dal sindaco Alberto Florio: «Anche oggi una brutta notizia: è venuto a mancare un altro nostro concittadino per le conseguenze legate all’infezione da Covid-19.

Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del signor Camillo. Visto il difficile momento che la nostra comunità sta vivendo, ho deciso di inasprire ulteriormente le misure in vigore per il contrasto alla pandemia, con l’ordinanza che sospende il servizio da asporto per bar, ristoranti, pub e pasticcerie. Resta possibile solo il servizio di consegna a domicilio.

La mia decisione è maturata per cercare di evitare possibili occasioni di assembramento. Rivolgo ancora un appello accorato a tutti di rimanere a casa e di uscire solo per motivi di necessità e urgenza. Una buona notizia, alla fine: domani inizieranno le vaccinazioni anti-Covid-19 presso il nostro poliambulatorio per tutti coloro i quali hanno ricevuto la notifica via sms».