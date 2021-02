Scaraventa per le scale il medico di famiglia, finiscono tutti e due al Pronto soccorso

MONTEFALCONE NEL SANNIO. Un medico di base 60enne era stato chiamato in una abitazione di Montefalcone del Sannio nella mattinata di oggi ma, una volta giunto sul posto, è stato violentemente aggredito da un suo paziente 40enne. Il medico nella colluttazione è stato scaraventato lungo le scale riportando la frattura di un avambraccio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasferito all’ospedale San Timoteo di Termoli dove si trova tuttora ricoverato. Sconosciute le cause che hanno portato il 40enne a dare in escandescenza. Sull’accaduto indagano i carabinieri. L’aggressore è stato sottoposto al Trattamento Sanitario Obbligatorio e attualmente si trova ricoverato presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale San Timoteo.