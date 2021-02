Air Basket Termoli "libera" Cosimo Commisso per il resto della stagione

TERMOLI. Air Basket Termoli comunica la decisione del Consiglio Direttivo per la rescissione del contratto con il giocatore Cosimo Commisso. La decisione in totale accordo partecipativo tra le parti è accomunabile alla rinuncia dell’Air Basket al Campionato C-Gold Campania, per i livelli della pandemia Covid nella nostra regione molisana.



La presidenza, la dirigenza, i giocatori e i tifosi tutti augurano un buon prosieguo ed una brillante carriera a Cosimo con la promessa che per il prossimo campionato torni ad essere dei nostri.