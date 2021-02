In due giorni 179 test antigenici a San Martino in Pensilis: 15 i positivi

SAN MARTINO IN PENSILIS. Aggiornamento Covid del 19/02/2021 da parte del sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo: «Oggi nel nostro Comune sono stati eseguiti 112 tamponi antigenici e 67 nei due giorni precedenti. Da questi sono emersi 15 casi di positività al Covid. Altri 8 casi di positività, al netto di quelli già noti, sono stati comunicati da Asrem negli ultimi tre giorni. Le persone non più positive sono 13.

Pertanto, al momento, la situazione dei contagi è la seguente:

- positivi al tampone molecolare 56

- positivi al tampone antigenico 82

In totale, i positivi al Covid sono 138.

Gran parte dei contagi continua ad avvenire tra amici e parenti in contesti non protetti. Proprio per questo, è fondamentale rimanere all'interno del proprio nucleo familiare. Evitiamo spostamenti in casa di amici e parenti. I prossimi tamponi antigenici saranno effettuati lunedì 22».