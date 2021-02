La morte del 38enne Mirko Sarchione sulla stampa nazionale, i funerali a Guglionesi

GUGLIONESI. Alle 11 nella Chiesa Madre di Guglionesi si celebrano i funerali di colui che fino a stamani era stata la vittima più giovane della pandemia in Molise. La scomparsa di Mirko Pietro Sarchione non ha soltanto gettato nello sconforto familiari, amici e conoscenti, le comunità di Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni, ma è rimbalzata anche sulle cronache nazionali, come simbolo di una regione che non ha saputo gestire l'emergenza sanitaria, basta vedere le colonne de "la Stampa" e il "Manifesto" per citarne alcune.