Scuole, mercati e attività chiuse a San Martino in Pensilis fino al 28 febbraio

SAN MARTINO IN PENSILIS. Triplice ordinanza da parte del sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo.

«Con ordinanza sindacale n. 11.2021 è stato disposto di continuare con la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo “John Dewey” di Via F.lli Fusco di San Martino in Pensilis, dal 22/02/2021, fino al 27/02/2021; conseguentemente alla sospensione della didattica in presenza l’attivazione della didattica a distanza (Dad) al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato ed organizzato.

In via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 nell’ambito del territorio comunale, fino a sabato 27 febbraio, o diversa data secondo le disposizioni emanate dal Governo o dalla Regione Molise, è stata disposta la sospensione del mercato settimanale di via Marina - San Martino in Pensilis.

Infine, prorogata a domenica 28 febbraio la chiusura di tutte le attività di ristorazione, bar e circoli, barbieri, parrucchieri ed estetisti ed il divieto assoluto di qualsiasi attività di asporto, presenti sul territorio comunale.

E’ fatto obbligo per tutti i proprietari e gestori di attività commerciali presenti sul territorio Comunale, di contingentare l’ingresso degli utenti in base alla capienza dell’esercizio con apposito organo di controllo messo a disposizione dall’esercente stesso e previa misurazione della temperatura corporea che deve essere inferiore a 37.5 gradi come da protocollo.