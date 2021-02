MONTECILFONE. Il circolo dem di Montecilfone polemizza sulla gestione della zona rossa, definita addirittura Arcobaleno.

«Montecilfone: zona arcobaleno? Screening di massa e controlli subito! Le immagini di bottiglie di birra vuote, allineate sul muretto del terrazzo del Centro della Comunità, ad un passo dal Comune, palesa una triste realtà: a Montecilfone, nonostante la zona rossa, si continuano a non rispettare le disposizioni previste dall'ordinanza regionale per il contenimento del virus.

Ma se è vero che ad oggi siamo tra i "paesi fortunati"con un solo caso di positività accertato, è altrettanto vero che non abbiamo il dono dell'immunità e quanto accaduto a ridosso delle festività natalizie avrebbe dovuto insegnarcelo. Alla luce di quanto accaduto chiediamo dunque, per la tutela della salute dei cittadini tutti di Montecilfone, che l'amministrazione provveda al più presto ad intensificare i controlli, a predisporre uno screening di massa alla popolazione e a predisporre un'ordinanza - come hanno fatto altri sindaci - che vieti la vendita di bevande alcoliche da asporto».