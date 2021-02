TERMOLI. Un appello accorato giunge alla nostra redazione per ritrovare la dolce cagnolina dagli occhi ghiaccio, taglia media, che risponde al nome di Birba. Si è smarrita ieri in via Corsica a Termoli e da allora il suo proprietario la sta cercando senza tregua.

Chiunque avesse sue notizie è gentilmente invitato a contattare il numero 393/0952943