ROMA. Altissimo il numero dei tamponi, 306.078 quelli processati da ieri in Italia. I contagi rilevati sono 14.931, con la curva epidemiologica in lievissima discesa, ma l'appiattimento si sta fermando attorno al 5%. I guariti sono 12.488 e ci sono 2.175 positivi in più, a quora 384.623, con 251 decessi.