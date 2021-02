Scuole chiuse a Ururi in via precauzionale, l’ordinanza del sindaco

URURI. Anche Ururi, assieme ad altri comuni molisani, ha emanato l’ordinanza di chiusura delle scuole al fine di evitare il diffondersi del contagio da Covid-19. Sabato 20 febbraio il sindaco Raffaele Primiani ha firmato l’ordinanza numero 7 del 2021 in cui stabilisce lo stop alle lezioni in presenza.

«La proroga della chiusura cautelativa, dell'attività didattica in presenza in tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 1* grado, nonché in tutte le sezioni della Scuola dell'infanzia, al fine di adottare misure di contenimento del contagio da Covid-19, dell'ulteriore periodo dal 22 al 27 febbraio 2021 e comunque fino al termine della "zona rossa" sul nostro territorio, salvo diversa disposizione che verrà tempestivamente comunicata».