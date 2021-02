L’omaggio ai camici bianchi del sindaco-operatore sanitario di Tavenna

TAVENNA. Chi combatte tutti i giorni in corsia, contro nemici spesso invisibili come lo è il Covid-19, andrebbe omaggiato ogni giorno. Lo sa bene Paolo Cirulli, sindaco di Tavenna ma prima ancora operatore sanitario del 118 che, quotidianamente e con abnegazione, mette a rischio la propria vita, assieme ai colleghi, per salvare quella degli altri.

In questa giornata, universalmente dedicata ai camici bianchi, il messaggio e la riconoscenza del primo cittadino di Tavenna devono essere il monito da seguire: «Nella veste sia di sindaco che di operatore sanitario del 118 in prima linea tutti i giorni per prestare soccorso ai contagiati da Covid-19 – scrive Cirulli – Voglio ricordare, assieme all’amministrazione comunale, tutti gli operatori sanitari che ogni giorno combattono nelle corsie degli ospedali. In particolar modo, mi preme rivolgere un pensiero colmo di gratitudine nei confronti di coloro che hanno perso la battaglia per la vita, stroncati dal terribile virus, ricordando anche le parole del Presidente Mattarella».