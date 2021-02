Montecilfone, il Pd incalza: «Subito divieto di consumo alcolici e screening di massa»

MONTECILFONE. La segretaria di circolo dem di Montecilfone replica al sindaco: "Divieto di consumo alcolici su suolo pubblico come segno di rispetto verso i bar chiusi e Screening di massa per prevenire e non inseguire il virus!" Corre l'obbligo di rispondere alla nota del Sindaco Giorgio Manes che si è rivolto a me direttamente, quale Segretaria, per controbattere alle richieste avanzate dal circolo Pd di Montecilfone. Mi auguro non l'abbia fatto per gettare la mia persona in pasto al pubblico ludibrio, come sta accadendo sui social da una parte della sua tifoseria che, a suon di vergognosi insulti intrisi di una dialettica poco comprensibile, mi accusa tra le tante cose di essere a caccia di visibilità, perché sarebbe davvero strumentale e triste visto che il Circolo ha al suo interno diverse anime e non solo la sua Segretaria! Entrando nel merito della questione sollevata ieri circa l'incontrollato e continuo assembrarsi di bevitori di alcolici su suolo pubblico nonostante i divieti, mi preme ribadire che nessuno ha puntato il dito contro le attività commerciali.

Contro chi dovremmo puntare il dito? Contro i bar che sono chiusi, come erano chiusi anche durante il periodo natalizio e che di certo non provvedono alla somministrazione di bevande per consentire aperitivi sul terrazzo del centro della comunità? Al contrario! Siamo solidali e vicini ai baristi della nostra comunità che stanno facendo grandi sacrifici economici, per sentirsi beffati quotidianamente da chi, senza un minimo di buon senso, consente ciò che a loro viene vietato!

Dice bene il Sindaco quando afferma che serve la collaborazione di tutti in un momento così difficile e che ognuno dovrebbe fare la sua parte! Inizi allora chi contribuisce allo svolgimento di "aperitivi clandestini" alla faccia dei bar chiusi! Perché se i giovani non avessero dove reperire alcolici e si sentissero controllati, starebbero in casa, evitando di creare assembramenti! Un'ordinanza per vietare il consumo di alcolici su suolo pubblico, servirebbe a scoraggiare tale Circolo Pd Montecilfone pratica e sarebbe un modo concreto di mostrare rispetto verso i bar (chiusi ripeto!) penalizzati dalle restrizioni! Allo stesso modo, uno screening di massa - visto che non si rispettano le raccomandazioni nonostante i tanti controlli di cui parla il Sindaco - servirebbe a mappare la situazione e non sarebbe affatto una perdita di tempo, ma un modo per prevenire e non inseguire, dopo, il problema. Ma se il Sindaco, che è responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio, afferma convintamente che a Montecilfone uno screening di massa non serve, sicuramente avrà ragione. Avendo, come chi scrive, a cuore la salute dei suoi cittadini, avrà chiesto e seguito i consigli di una equipe di esperti virologi. A me dunque, non resta che sperare di non dover mai dire: "Il circolo PD di Montecilfone lo aveva detto!".