Emergenza sanitaria e Covid, Usb in stato di agitazione farà sciopero alla Fca

TERMOLI. A distanza di poche ore l’Usb presente nello stabilimento Fca di Termoli torna alla carica e vista la drammaticità della situazione Covid in basso Moliseed in seguito alla mancanza di contromisure restrittive in merito allo Stabilimento Fiat di Termoli, (chiusura impianti!) da parte dei Responsabili Aziendali e dei Sindacati in carica, proclama da subito lo stato di agitazione, minacciando lo sciopero dalle ore 6 di lunedì 22 febbraio per tutti i turni, per ogni area di lavoro e per tutti i servizi collegati.«A causa del menefreghismo degli altri, questa purtroppo rappresenta l’unica alternativa, evidentemente, per evitare il contagio», il commento di Stefania Fantauzzi a nome di delegati e operai iscritti.