«Ospedale San Timoteo, attivare immediatamente la rianimazione Covid»

TERMOLI. Il segretario regionale dem Vittorino Facciolla chiede che si attivi subito la rianimazione Covid al San Timoteo di Termoli.

«I tanti pazienti Covid che in queste ore arrivano all’ospedale di Termoli avrebbero bisogno di essere ricoverati in terapia subintensiva o intensiva o, in ogni caso andrebbero trattati con strumentazioni adatte e, nel caso pronati e intubati.



Scriviamo questo perché analizzando quanto sta succedendo e soprattutto confrontandolo con la prassi medico sanitaria delle altre regioni, è chiaro che il paziente covid va trattato con estrema attenzione: i malati non vanno intubati in urgenza ma appena si intravede un peggioramento, non bisogna attendere che il paziente arrivi all’affaticamento respiratorio ma giocare d’anticipo e questo richiede monitoraggio costante, capacità di identificare chiaramente lo stadio della malattia, i medici interventisti devono avere esperienza e soprattutto i reparti di terapia intensiva devono essere adeguati a trattare questa tipologia di malati.

Il reparto di rianimazione dell’ospedale San Timoteo deve essere immediatamente riadattato, predisposto ad essere a tutti gli effetti un reparto di rianimazione da ospedale Covid.

Sulla carta continuano a dire che non lo è ma l’ospedale di Termoli, mentre i vertici si attardano ancora a trovare soluzioni, è di fatto un avamposto della battaglia contro il Covid, solo ed esclusivamente Covid al punto che, con un provvedimento a firma del responsabile del pronto soccorso, sono stati impediti gli accessi a tutti i reparti e bloccati sia il day hospital sia il day surgery.

Noi siamo ancora qui e non ci stanchiamo di fare proposte concrete e fattive per il nostro ospedale ed il nostro territorio.

Bisogna muoversi oggi stesso e fare quei pochi ma essenziali lavori di adattamento della rianimazione del San Timoteo: bisogna schermare gli ambienti, separare bene i percorsi e far sì che gli operatori che trattano i malati Covid operino esclusivamente in quegli ambienti e si alternino al cambio turno senza rischiare di diffondere il virus nei restanti reparti ospedalieri come è già accaduto.

Infine lanciamo un appello perché ci confermano che al San Timoteo mancano i CIPAP ed i caschi e che in nottata sono stati prelevati dal Veneziale di Isernia per portarli a Termoli.

Tutto questo per dire che non si può e non si deve perdere ulteriore tempo, si vada in aiuto adesso dell’ospedale San Timoteo.

L’allarme lo crea chi nega le difficoltà, non chi contribuisce ogni giorno a monitorare e denunciare al fine di migliorare la situazione con proposte fattive».