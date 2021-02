Attività chiuse anche a Larino, Puchetti inasprisce le norme anti-Covid

LARINO. Dal sindaco Pino Puchetti nuova ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della salute pubblica.

Nel testo si legge che “valutata la necessità di salvaguardare il prioritario diritto alla salute attraverso la temporanea sospensione di ogni forma di aggregazione che possa determinare l’ulteriore diffusione del coronavirus;

Ritenuto necessario e urgente ai fini precauzionali, rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate

DISPONE

la chiusura di tutte le attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie ecc.) bar e circoli, barbieri e parrucchieri presenti sul territorio comunale ed il divieto di asporto, fatta eccezione per la consegna a domicilio per le attività di ristorazione e la sospensione del mercato settimanale dal 22 febbraio al 7 marzo prossimo”.

L’ordinanza sindacale, dunque, dispone ulteriori restrizioni per i cittadini larinesi. Restano aperte al culto e alle celebrazioni le chiese frentane, mentre, come da disposizioni nazionali, i funerali non potranno essere celebrati. Resta aperto il cimitero comunale, naturalmente con tutte le precauzioni dettate in tema di contenimento del contagio.

“Era necessario questa nuova misura – ha dichiarato Puchetti – rinnovo l’invito alla mia popolazione ad essere tutti responsabili”.