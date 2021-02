ROMA. Sono stati 250.986 i tamponi processati nelle ultime 24 ore in Italia dal Servizio sanitario nazionale riguardo l'epidemia da Covid-19 e sono stati rintracciati altri 13.452 contagi, con un rapporto lievemente superiore al 5% tra referti e positivi. I decessi sono stati 232, in calo da alcuni giorni. Guariti in diminuzione a 8.946, come spesso avviene nei fine settimana per la riduzione del numero di tamponi, i positivi attuali per questo salgono a 388.895.