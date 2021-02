Uffici comunali chiusi fino a sabato a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si porta a conoscenza della cittadinanza che con ordinanza sindacale n. 14 del 21.02.2021 è stata disposta la chiusura ed inibizione immediata dell' accesso delle sedi degli uffici comunali siti presso la sede istituzionale di Palazzo Baronale di San Martino in Pensilis con decorrenza dal 22/02/2021 e fino al 27/02/2021.

Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei soli servizi essenziali siano garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale), accedendo ai suddetti recapiti istituzionali reperibili sul sito del Comune di San Martino in Pensilis all’indirizzo https://www.comune.sanmartinoinpensilis.cb.it;

Al fine di limitare l’accesso di soggetti esterni alla sede Municipale, è consentito l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili relative ai servizi essenziali per le quali è assolutamente indispensabile la presenza fisica degli utenti;

Il responsabile del procedimento è il signor Michele Flocco in servizio presso il Settore “Affari Generali e Segreteria” del Comune di San Martino in Pensilis al quale chiunque si potrà rivolgere per comunicare e ottenere informazioni.