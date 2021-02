Sono 9.630 i nuovi casi di Covid in Italia: 274 i decessi e oltre 10mila guariti

ROMA. Sono 9.630 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, come riporta l’odierno bollettino appena rilasciato: 3.822 in meno rispetto a 24 ore fa quando c’erano 13452 positivi. Da inizio pandemia sono 2.818.863 le persone che hanno contratto il virus.

Per il terzo giorno di seguito i decessi sono meno di 300: 274 quelli di oggi, 232 ieri per un totale di 95.922 in un anno. I dimessi/guariti totali sono 2334.968 di cui 10.335 solo lunedì 22 febbraio. Gli attuali positivi, invece, sono 387.903, 992 in meno rispetto a ieri.