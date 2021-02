Federazioni Paralimpiche in Molise: tutte le nomine

CAMPOBASSO.Le Federazioni Paralimpiche, in Molise, si vestono quasi completamente di rosa. Nominati 6 delegati, di cui 5 donne.

Antonella Ruccolo per la Finp, Gabriella Mariano per la Fisdir, Mariella Procaccini per la Fispic, Ivana Di Pilla per la Fispes e Antonella Lombardi per la Fpicb. Infine, per la Fipic Umberto Anzini.

L’instancabile Antonella Lombardi offrirà certamente un importante contributo nel prossimo quadriennio. A contraddistinguere le sue attività l’intraprendenza e la simpatia. Nel suo bagaglio le qualifiche di tecnico di calciobalilla, tecnico di calcio, tutor sportivo ed istruttrice di ciclismo ha praticamente lo sport nelle vene.

Gabriella Mariano ha trovato la conferma: continuerà a dare, con la sensibilità che la contraddistingue, un validissimo contributo all’avviamento sportivo dei bambini, giovani e meno giovani con Disabilità Intellettiva Relazionale. Da sempre impegnata nel sostegno e nelle progettualità indirizzate alle persone disabili, non ha mai messo da parte le sue spiccate abilità artistiche omaggiando, inoltre, il CIP Molise con una sua opera, divenuta ormai emblema del Comitato regionale. Si è, invece, avvicinato in punta di piedi al mondo della disabilità, restando travolto dall’entusiasmo e dalla forza di tutti gli atleti; Umberto Anzini. Già delegato FISPIC, ha trovato pieno riscontro nel settore della pallacanestro, campo che gli è proprio da sempre. Riconfermato, infatti, delegato FIPIC, la Federazione del basket in carrozzina.

Stella di Bronzo al Merito Sportivo, Mariella Procaccini collabora da anni con il Cip Molise, mettendo a servizio di tutti le sue specifiche competenze. Tecnico FISPIC di Torball e di Showdown, assistente tecnico FISDIR di bocce, istruttore di calciobalilla, è stata nominata Delegato FISPIC Molise. Preziosa la sua collaborazione nel mondo dei non vedenti ed ipovedenti, sempre disponibile ad offrire un valido contributo in ogni gara, torneo, campionato.

Ed ancora. Confermata Delegato FISPES per la Regione Molise, Ivana Di Pilla che esprime il suo potenziale nell’atletica e nella pallavolo, sue passioni da sempre ed oggi al servizio di persone disabili all’insegna di garbo e sensibilità.

Apprezzato l’entusiasmo in tutto quello che fa, sia come dirigente che come tecnico.

Infine, per l’impegno e la tenacia dimostrate, Antonella Ruccolo è stata confermata Delegato FINP Molise. Una delle prime a collaborare con il Cip Molise, prima denominato FISD. Ha continuato il suo percorso dirigenziale sempre accanto agli atleti manifestando grande professionalità, competenza e voglia di fare.

“A tutti i neo eletti – ha rimarcato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – un grande in bocca al lupo per il prossimo quadriennio. L’augurio è quello di lavorare con energia ed entusiasmo!”