Dissesto idro-geologico, fondi a Campomarino

CAMPOMARINO. Con delibere di giunta comunale n. 123/124 e 125 del 10.09.2020 l’amministrazione Silvestri rispondeva al bando ex. Art 1 comma 139-140 L. 145/2018 in scadenza il 14.09.2020, con le quali si chiedeva l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica - “ Lavori di messa in sicurezza del rischio idrogeologico strada comunale delle vacche” importo € 950.000 - “ Lavori di messa in sicurezza del territorio, mitigazione del rischio idrogeologico, franosità e alluvionamento della strada comunale che conduce all’abitato di Portocannone” importo € 950.000- “ Lavori di messa in sicurezza del territorio, mitigazione del rischio idrogeologico, franosità e alluvionamento strada comunale Buccaro” importo € 600.000

E’ di oggi la notizia che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2021 questa amministrazione ha ottenuto l’approvazione del finanziamento per tutto e tre gli interventi per un totale di 2,5 milioni di euro, come richiesto. Si ringrazia pertanto la struttura tecnica del settore LL.PP. che si sta già adoperando per gli adempimenti successivi.