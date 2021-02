Leo Ciavarella torna a casa dopo il ricovero: «Grazie agli angeli del Cardarelli»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Torna a casa dopo il ricovero all'ospedale Cardarelli Leo Ciavarella e la comunità di San Martino in Pensilis gioisce per lui. Questo il post pubblicato dall'ex degente per ringraziare chi l'ha curato.

«Oggi torno a casa, ringrazio tutti gli angeli del Cardarelli siete delle persone meravigliose, infermieri, dottori tutti. Gentilezza esagerata».