San Giuliano di Puglia, la comunità ringrazia i farmacisti del paese

SAN GIULIANO DI PUGLIA. La comunità di San Giuliano di Puglia ringrazia il dottor Angelo Fiorentino e la moglie, dottoressa Margherita, per la disponibilità, l'umanità, la comprensione dimostrate in questo momento di emergenza sanitaria. Uno spirito di servizio e abnegazione assicurato nei confronti dei cittadini e delle famiglie come punto di riferimento in un tempo così difficile in cui non può mancare la speranza e la fiducia nel futuro. Un grazie sincero di vero cuore.