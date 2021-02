Barbara Morena protagonista a "Con il Molise nel cuore"

GUGLIONESI. "Con il Molise nel cuore" è un'Associazione che mantiene forte il legame fra i molisani residenti in Molise e quelli che vivono in altre zone d'Italia e all'estero”.

Fin dalla sua costituzione, nel 2011, opera affinché i molisani sparsi per il mondo abbiano sempre un punto di riferimento importante cui rifarsi ed affidarsi per ogni esigenza o anche solo per sentirsi più vicini alla terra natia.

Un occhio sempre attento per il Territorio Regionale per rappresentare i tanti punti di forza di una Regione che, anche se piccola, ha tutti i requisiti per attrarre turismo e porre in essere strategie di marketing efficaci, e che merita ogni attenzione e visibilità.

Uno degli ultimi progetti presentati e realizzati dalla Associazione è “Cari Molisani vicini e lontani”: si tratta di un viaggio tra diversi Comuni del Molise che viene narrato presso gli studi di TVI di Venafro che vede ospiti Amministratori Locali , operatori turistici e Presidenti di Associazioni.

Nella puntata che andrà in onda l’ultima settimana di febbraio, ancora non si sa con sicurezza il giorno, ci sarà come ospite, la presidente del consiglio comunale Barbara Morena. Un invito importante che, speriamo, possa mettere nuovamente in luce e far scoprire le bellezze di Guglionesi.

Raggiunta telefonicamente la presidente Morena ci ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Con stima e riconoscenza ho accettato l’invito del Presidente, Silvio Giorgio, a prendere parte alla puntata in cui si parlava di Guglionesi. Una Guglionesi a tutto tondo: storia, arte, cultura, tradizioni, sport e agricoltura. Una Guglionesi racchiusa in immagini e video, al quale ha seguito un interessante dibattito nello studio televisivo insieme a Daniele Barone, Consigliere Comunale del Comune di Colletorto, comune con il quale Guglionesi è storicamente legato. In studio ci sono stati anche collegamenti con molisani che risiedono all’estero. Per Guglionesi abbiamo avuto il collegamento con Montreal, con la Signora Fiorella Riccitelli”.

La puntata è suddivisa in due parti, e come abbiamo detto che andrà in onda l’ultima settimana di Febbraio e potrà essere visibile sulla Pagina Facebook: con il molise nel cuore.

Stasera e venerdì 26 le due parti (rispettivamente) andranno in onda su TVi Molise alle 21 e, in replica, giovedì 25 e sabato 27 alle 15:30.