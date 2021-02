TERMOLI. “Covid e zona rossa Basso Molise, venerdì 26 Febbraio 2021 in Fca Stellantis Termoli 8 ore di sciopero, confermando la richiesta di chiusura delle attività non essenziali, dagli operai parte la solidarietà ai familiari delle vittime da Covid in Molise.

In una regione dove vige il silenzio, l'indifferenza di buona parte della politica, parti istituzionali e datoriali.

Migliaia di persone stanno subendo un sistema sanitario precario e pericoloso.

Rompiamo il silenzio”.

Soa Sindacato Operai Autorganizzati

Flmuniti Termoli Fca Stellantis