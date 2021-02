Trasporto dei pazienti oncologici, l'appello della Lilt

TERMOLI. Appello dalla Lilt di Termoli: Amici, la LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA AI TUMORI di Termoli sta cercando autisti volontari per accompagnare i pazienti oncologici da Termoli a Campobasso per fare le terapie.

Si tratterebbe di partire da Termoli la mattina alle 7, lasciare i pazienti alla Cattolica e attendere. Solitamente il rientro è previsto per le 12.00.

Questo è un servizio che la LILT offre GRATUITAMENTE ai malati e sono attualmente in emergenza perché non hanno volontari disponibili per effettuare questo servizio di vitale importanza.

Ovviamente le auto e i dispositivi di protezione individuale verranno forniti dalla LILT, si tratta solo di mettere a disposizione un po' del proprio tempo.

I viaggi vengono organizzati settimanalmente, quindi ci si organizzerebbe anche con congruo preavviso.

Per qualsiasi informazione e per mettersi a disposizione per questa buona causa, potete rivolgervi ai seguenti contatti:

TEL: 392.2340089 - SIG. NICOLINO PERNA

EMAIL: segreteria.lilt@legatumoricb.it

Eventualmente condividete questa richiesta anche con chi pensate possa dare il suo contributo.

Facciamoci riconoscere. In bene.

Grazie.