Addio al geometra Antonio De Oto, cordoglio alla famiglia

TERMOLI. Oggi registriamo anche la morte, a 83 anni, del geometra Antonio De Oto, una persona di straordinarie capacità professionali e umane. Chi vi scrive ha avuto la fortuna di conoscerlo e ogni volta Antonio con il suo fare affabile e gentile, mi insegnava dall'alto della sua annale esperienza sempre cose nuove e interessanti. Tramite lui ho avuto modo di conoscere i suoi due figli, attaccatissimi a Termoli: il professore nonché avvocato Antonello che ricopre, nella città di Bologna, incarichi prestigiosi in università e associazioni di provata importanza, e Luciano, ingegnere progettista di punta, prima della prestigiosa fabbrica di auto "Lamborghini" e oggi all'estero sempre nel campo automobilistico con la McLaren.

Antonio, dei suoi due figli, giustamente ne andava tanto orgoglioso; le loro imprese professionali hanno dato orgoglio anche alla nostra città e noi di Termolionline ne abbiamo dato spesso risalto. Ma anche papà Antonio in quanto a imprese professionali non è stato da meno. Autentico spirito libero, ha contribuito alla realizzazione di stabilimenti - anche per Fiat Engineering - di strade ed ospedali come il nostro San Timoteo. Tanto lavoro con devoto impegno che nel 2002 il presidente della Repubblica Italiana Carlo Azelio Ciampi gli conferì la Stella al merito del Lavoro quando lui operava per Fiat Engineering.

Antonio ha lasciato dopo anni di impegno e sacrifici una eredità importante: amico di tutti, fiero della sua splendida famiglia, geometra da una vita. Ci mancherà tanto. La redazione di Termolionline nella persona dell'Editore Nicola Montuori, del direttore Emanuele Bracone e in particolare di Michele Trombetta è vicina al dolore della famiglia De Oto ed esprime le più sentite condoglianze. Una benedizione sarà data venerdì 26 Febbraio alle11.30 nella cappella del cimitero di Termoli in forma privata.