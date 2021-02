San Martino in Pensilis, scuole ancora chiuse e proroghe dei divieti di asporto e mercati

SAN MARITNO IN PENSILIS. Tre nuove ordinanze a firma del sindaco Gianni Di Matteo prorogano i divieti già posti in essere nella zona rossa di San Martino in Pensilis.

Per quanto riguarda le scuole, restano sospese le lezioni in presenza nell’infanzia, nella primaria e nella secondaria di primo grado del “JohnDewey” di via Fratelli Fusco dal 1 marzo al 6 marzo. Resta valida l’opzione della DaD (didattica a distanza).

Per le attività mercatali, invece, è sospeso il mercato settimanale di via Marina di sabato 6 marzo. L’ultima ordinanza, ma non per odine di importanza, riguarda bar, ristoranti, circoli, barbieri, parrucchieri ed estetiste: il primo cittadino ha deciso di prorogare la chiusura di tali attività e il divieto di asporto dal 1 al 7 marzo.