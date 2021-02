MOLISE. Il Think Tank-NED (New European Dream) è molto felice di partecipare all’iniziativa organizzata dagli Stati Generali delle Donnee Alleanza per le Donne: “ La maratona per l’Europa ” che avrà luogo domani 27 febbraio, dalle ore 15:00 alle ore 21:00, in collegamento con molte città italiane ed europee.

L’Unione Europea ha compiuto grandi progressi negli ultimi mesi, adottando un approccio comune peruna maggiore resilienza di fronte ai grandi problemi del nostro tempo.

L'occasione storica che abbiamo davanti è quella di mettere in campo un piano di riforme e distribuzione di queste risorse per poter costruire una nuova società più giusta, green e sostenibile. La Maratona è un’opportunità per rilanciare l’Europa attraverso lo sguardo delle donne.

I temi trattati nel corso della maratona per l’Europa riguarderanno:

La nuova economia Agenda Sociale di Porto e l’appuntamento del Vertice del 7 maggio 2021

Autonomia strategica UE e l’appuntamento del G20 e del W20

I temi dello sviluppo sostenibile anchein vista della Cop26,

Misure positive della nuova Strategia UE 2020-2025 per la parità di genere. Il lavoro femminile, le imprese. Tolleranza zero verso la violenza

Occorre un “sogno” che diventi anche un progetto concreto, perché “il futuro è di chi lo fa”. Il futuro non è ciò che accadrà, ma ciò che faremo.

Vi aspettiamo!