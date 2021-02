Fermo pesca aggiuntivo, sindacati scrivono al Governatore Toma

CAMPOBASSO. Sul fermo pesca aggiuntivo 2021 intervengono i sindacati: le due sigle Fai Cisl e Flai Cgil hanno inviato una lettera al Presidente della Regione Molise Donato Toma per chiedere un intervento e risolvere le criticità del settore della pesca.

“Con decreto del 11 gennaio 2021, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha disposto un prolungamento delle giornate di fermo obbligatorio che passano dalle attuali 30 giornate a un ulteriore stop 15/30 giornate per le barche inferiori ai 24 metri che esercitano pesca a strascico – si legge nella lettera inviata - Questo provvedimento aggiunge difficoltà alle già tante difficoltà di un settore, quale quello della pesca, che da anni è messo a dura prova. Da sempre ai margini, provato dall’ emergenza sanitaria del Covid-19, il comparto della pesca sta cercando di resistere. I lavoratori della pesca, al pari di tutti quelli appartenenti alla filiera agroalimentare, hanno continuato a lavorare, garantendo il necessario approvvigionamento di cibo – sano e fresco - alla popolazione. Prevedere un numero di giornate di fermo obbligatorio così lungo senza affrontare in modo organico le criticità del settore pesca, senza porre in essere misure strutturali che intervengano a sostegno del reddito dei lavoratori e indennizzi alle imprese significa abbandonare la pesca a un destino ineluttabile di estinzione. In questo contesto, l’iniziativa normativa di cui sopra appare esageratamente punitiva nei confronti di un settore che, anche e soprattutto a causa delle continue riduzioni e limitazioni imposte a livello nazionale e comunitario, vive uno stato di crisi congiunturale che dura ormai da vent’anni. Alla luce di quanto sopra esposto, le chiediamo un intervento politico presso il Governo e presso il Ministero competente che metta in luce le criticità del settore della pesca, che difenda i lavoratori e le imprese del settore della pesca molisana, al fine di evitare ripercussioni sul fronte occupazionale e socioeconomico”.