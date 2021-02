Contagi e decessi in aumento, le proposte della democratica Nicoletta Bartollino

TERMOLI. Si intitola “Contagi e dei decessi in aumento, le strutture che arrancano nelle attività di cura e sostegno ai pazienti Covid-19: le proposte della delegata per il Molise nella Conferenza delle Donne Democratiche”, la lettera inviata al sindaco di Termoli.

“Caro Sindaco, con la pandemia ancora in atto, in una situazione di grandissima incertezza sanitaria, sento il dovere morale di dare voce a tutti quei cittadini che stanno vivendo con sofferenza l’emergenza sanitaria ed esistenziale in questo momento, cittadini che evidenziano punti di grandi criticità nell’organizzazione della gestione sanitaria del Covid-19. Perciò, come delegata della Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche, sento l’urgenza e la necessità di avanzare proposte concrete, immediate e salvavita.

Non abbiamo nessuna intenzione di generare terrorismo e psicosi di massa, ma i dati dei decessi e dei contagi sono ormai dolorosi e intollerabili. Al San Timoteo, l’ospedale da campo della Croce Rossa e l’intervento dell’esercito, due tappe importanti della lotta alla pandemia, non ci rendono salvi e al sicuro.

Da un analisi accurata del nostro territorio ho individuato i punti più deboli di questo momento critico per i quali è possibile individuare soluzioni immediate. Sento dunque il dovere di collaborare con l’amministrazione e di proporre soluzioni pratiche per la gestione della crisi.

Andiamo con ordine.

- Ripristinare il software e il sito internet che fornisce l’esito di positività e negatività dei tamponi molecolari, in modo da snellire il traffico telefonico dell’ASREM, e il lavoro dei medici di medicina generale, i quali sottraggono tempo alla cura dedicandosi necessariamente alle pratiche.

- Rimodellare l’assetto organizzativo di diagnostica del Covid-19 mediante tamponi molecolari presso l’ex ospedale San Timoteo: vanno evitate le file che vedono come protagonisti positivi e negativi mescolati. Sarebbe auspicabile, nei casi di positività accertata, o con sintomi, di avvalersi esclusivamente delle USCA che provvederanno a fare i tamponi nelle abitazioni e di conseguenza il monitoraggio delle condizioni di salute dei vari componenti del nucleo familiare. Il sovraccarico delle USCA, in quanto ancora carenti nel nostro territorio, nonostante le richieste di potenziamento, potrebbe richiedere soccorso a postazioni specifiche drive-through per i pazienti che hanno la positività in remissione. Questa riorganizzazione porta al contenimento, attraverso il monitoraggio e tracciatura dei contagi.

- Accelerare le procedure e attivare lo screening di massa per i cittadini con tampone rapido antigenico mediante drive-through: di vitale importanza nel rilevare la percentuale di popolazione asintomatica che continua a recarsi a lavoro, fare la spesa e a fare visite mediche. Questo contribuisce ad un ulteriore contenimento e tracciatura reale dei contagi in modo da raccogliere dati validi e attendibili.

- Rivisitare la modalità di somministrazione del vaccino per le varie categorie individuate in questo momento, attraverso percorsi differenziati d’ingresso e uscita. Evitare le lunghe attese e la permanenza di cittadini e accompagnatori in luoghi ove inevitabilmente si creano assembramenti. Dislocare in vari punti della città i centri di somministrazione dei vaccini, che siano gli studi dei medici di medicina generale, attivando in maniera celere la convenzione, o strutture con appositi dispositivi di controllo post vaccino in caso di reazioni allergiche. Questo ci permette di evitare il possibile contagio ove è presente una categoria over 65, che presenta rischio elevato.

- Trasformare o integrare la guardia medica in un servizio prevalentemente di tele/videomedicina che consente un sistema di cura a distanza, monitoraggio delle patologie e servizio triage nella gestione dei sintomi da Covid-19 con immediata segnalazione al 118.

Queste proposte hanno una fattibilità concreta, poiché il problema vero è di natura organizzativa. Uno dei nostri vantaggi è quello di essere una regione piccola con una gestione non complessa, Quindi con volontà, impegno, riorganizzazione e ricollocazione ad hoc del personale sanitario, queste proposte diventano attuabili in un tempo brevissimo. Le vicende sanitarie ultime della nostra regione delineano il problema dell’assenza di personale medico-sanitario. Siamo fermi, aspettando medici della Croce rossa che sembrano non ancora essere arrivati. Innanzi a questo credo che sia il caso adottare strategie flessibili di adattamento.

La proposta ulteriore sulla quale occorre riflettere è quella di reclutare su base volontaria i giovani iscritti a medicina, già operativi dal terzo anno di corso, gli specializzandi del primo anno, gli OSS (anche in attesa del diploma) e gli infermieri che frequentano i corsi universitari, i quali al momento non sono ammessi al tirocinio per carenza di tamponi e/o vaccini con modalità che variano tra le università private e quelle statali. Per i giovani laureandi volontari il servizio costituisce un modello di tirocinio sperimentale e valido, poiché svolto sul campo con il coordinamento di primari e medici strutturati del San Timoteo.

Da ultimo ci sono i medici in pensione che hanno dato la loro disponibilità e che, a quanto ci risulta, non sono stati chiamati. E, qualora siano necessarie forze lavoro aggiuntive nella gestione della crisi, ci siamo anche noi: ci rendiamo immediatamente disponibili a dare una mano”.

Nicoletta Emola Bartollino

Delegata Conferenza Donne Democratiche per il Molise