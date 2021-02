​Molise: piccoli comuni e fondi europei per guardare al futuro!

MOLISE. In Molise, nonostante la pandemia che sta segnando aspramente le comunità si continua a lavorare in prospettiva di un futuro migliore.



Durante il primo lockdown, ad aprile 2020, è nato il Think Tank Ned-New European Dream, che riunisce le regioni del centro sud. Una delle mission di Ned è quella di creare sempre più contatti tra l'Europa, le sue politiche, le sue opportunità e i nostri territori per fare rete e drenare opportunità e fondi.

Ned, sin dall’inizio della sua esistenza ha favorito la formazione di reti, aiutando in particolare i piccoli comuni ad aggregarsi per poter ottenere maggiori opportunità in modo da valorizzare le proprie peculiarità. Normalmente questi piccoli centri, che costituiscono la stragrande maggioranza del nostro Paese, sono quelle realtà che si imbattano negli ostacoli maggiori: burocrazia di alcuni bandi, piccole dimensioni, scarsità di risorse umane e finanziarie, basso peso che rivestono sulle scelte politiche ed economiche del territorio regionale e ancor più a livello nazionale.

In Molise, attraverso Ned in partenariato con Itaca (associazione per lo sviluppo locale) e la lungimiranza di alcuni amministratori regionali è stata messa in piedi una rete di comuni con meno di 5mila abitanti- Portocannone, San Felice del Molise, Pietracatella e Spinete, la cui mission è quella di intercettare fondi europei per portare avanti progetti sul territorio che altrimenti sarebbe difficile realizzare sia a livello economico che strutturale. L’idea comune che ha portato queste realtà a unirsi in convenzione, affidandosi al supporto tecnico di Ned-Itaca, è il desiderio di far rinascere i propri luoghi e di creare nuove opportunità lavorative, attraverso una promozione turistica mirata, una valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche ed enogastronomiche, una riscoperta e valorizzazione delle tradizioni e della cultura del territorio e una riduzione della fuga di cervelli in modo contrastare l’invecchiamento della popolazione.

Fare rete è una grande opportunità, perché permette a piccole realtà – che da sole si imbatterebbero in notevoli problematiche - di confrontarsi con altre realtà europee e fare esperienza di ciò che significa Europa.

Ci auspichiamo che questo sia solo un primo passo e che l’interesse alla cultura “del fare rete” per crescere e valorizzare le proprie ricchezze investa anche altri comuni non solo della nostra regione ma di tutte le regioni del sud. Noi ci siamo!

Segreteria NED