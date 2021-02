Fibra nuova ma a singhiozzo e la Dad va in crisi, Primiani scrive a Infratel

URURI. Sul digital divide il sindaco di Ururi Raffaele Primiani chiede il ripristino e il potenziamento della rete in fibra ottica per la connessione Internet. E’ partita una lettera indirizzata alla Infratel Italia. «Pregiatissimo direttore, attraverso questa missiva, desidero portare alla sua attenzione un problema legato alla rete internet nel nostro Comune. In questo particolare momento storico dovuto alla pandemia da Covid-19, i nostri studenti come da normativa ministeriale, devono attenersi alla Dad, purtroppo, nel nostro Comune, per i continui problemi registrati nella connessione alle rete internet, ciò non avviene. La fibra, seppur di recente attivazione, come emerge dalla vostra programmazione, dovrebbe avere il compito di supportare tutte le utenze nel nostro Comune, potenziando i servizi alle numerose imprese presenti sul territorio ma soprattutto garantendo ai nostri studenti un percorso formativo a distanza in lines con i parametri nazionali, invece, per problemi tecnici e continue disconnessioni, ciò che doveva essere una realtà quotidiana utile alla cittadinanza si è trasformata in un incubo. Questo disservizio oltre a creare instabilità produttiva alle nostre aziende, sta letteralmente minando il campo formativo dei nostri studenti e questo è un danno che la mia comunità non pub permettersi. A tal proposito, Le chiedo con la massima urgenza e tempestività di intervenire sulla nostra rete internet garantendo stabilità di connessione e potenziamento della rete, per il nostro futuro e quello delle nuove generazioni passa attraverso dei servizi utili, estremamente fruibili e puntali. In attesa di un pronto riscontro, porgo distinti saluti».