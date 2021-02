Disposizioni in contrasto con la normativa statale, il Governo impugna il rendiconto 2020 del Molise

ROMA. Grane per la giunta Toma e per il Consiglio regionale. Nella seduta di ieri mattina, il Governo Draghi ha deciso di impugnare la legge della Regione Molise n. 17 del 30/12/2020, recante “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2020”, in quanto alcune disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale vigente, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che prevede la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.