Usb: "In Sevel dal 1° marzo 29 lavoratori resteranno a casa"

ATESSA. Anche l'Usb si schiera in favore dei 29 lavoratori che resteranno a casa dal 1° marzo:

"Il CEO di Stellantis afferma che i costi negli stabilimenti Italiani sono i più alti del gruppo. La Direzione Sevel obbedisce e scarica ancora una volta i costi eccessivi sui lavoratori e chiede ad ATLAS e ISCOT, aziende che si occupano delle pulizie nello stabilimento, un piano di efficientamento nei cicli delle pulizie tecniche meno utili.



Inevitabilmente questo si traduce in perdita di posti di lavoro tanto che le due aziende hanno già annunciato che dal 1° marzo 29 lavoratori in somministrazione resteranno a casa e che faranno ricorso alla CIG, senza anticiparla ai lavoratori, per riorganizzare le attività. Morale della storai a pagare sono sempre i lavoratori.



Quando si fa efficienza per le aziende il primo obiettivo è tagliare i costi tanto che negli anni anche i PDR (premi di produzione) vengono erogati in base all’efficienza e un esempio è il premio che abbiamo preso con la mensilità di Febbraio. Il WCM impone ogni anno di alzare sempre più l’asticella, azzerando i risultati ottenuti in precedenza, e ciò lo possiamo semplificare con l’equazione in cui l’efficienza corrisponde a più produzione con meno lavoratori.



Aumento dei carichi e ritmi di lavoro, rimodulazione continua delle saturazioni con la scusa del mix produttivo, nuova turnazione, sono tutte voci che vanno ad aumentare l’efficienza per ridurre i costi sulla pelle dei lavoratori.



Certo si è felici di prendere il premio, sudato e guadagnato, ma bisogna essere consapevoli che è frutto del continuo sfruttamento della forza lavoro in nome dell’efficienza.



La vicenda dei lavoratori di ATLAS e ISCOT deve farci riflettere sulla deriva che ha preso il mondo del lavoro, con sindacati sempre più accondiscendenti ormai incapaci di rappresentare gli interessi dei lavoratori, ed è vergognoso leggere la superficialità con cui i sindacati firmatari del CCSL dopo la riunione del Comitato esecutivo hanno scritto messaggi in cui quasi giustificavano la decisione aziendale: “ per evitare sprechi all’interno del Plant “ “ rimarranno invariate le pulizie cicliche previste dal protocollo anticovid”. Nemmeno una parola per i lavoratori delle due aziende ed in particolare per quelli con contratto interinale che perderanno il lavoro.



Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai lavoratori delle due aziende coinvolte, ai 29 lavoratori che resteranno a casa, e siamo pronti a sostenerli con il nostro contributo anche con forme di lotte democratiche che speriamo saranno intraprese. "