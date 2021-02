Calenda: «Torniamo a casa prima che sia troppo tardi, inadeguatezza su tutti i fronti»

CAMPOBASSO. Un post social che sta facendo discutere e molto, quello di Filomena Calenda, vicepresidente del Consiglio regionale: «Penso che il tempo a disposizione sia finito, commissari inadatti a ricoprire il ruolo, Asrem “assente” viaggia su binari morti, Giunta assente sui problemi attuali. Quindi torniamo a casa prima che sia troppo tardi per guardarci allo specchio da persone oneste. Partiti che siedono in Giunta e hanno pieno potere esecutivo ci attaccano. Mai avrei pensato che la mia esperienza regionale si limitasse ad un voto senza poter contribuire alla costruzione di un futuro per i molisani. Sono amareggiata, vi chiedo scusa!