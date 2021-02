Soccorrono malato che ha bisogno di ossigeno, attestato di merito agli agenti della Volante

CAMPOBASSO. Nella giornata di oggi, il questore di Campobasso Giancarlo Conticchio, ha premiato con la consegna di un attestato di compiacimento, gli agenti della squadra volante per la professionalità dimostrata nell’aver prestato soccorso ad un cittadino del capoluogo, immobilizzato a letto, che aveva urgente bisogno di ossigeno a causa dell’improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute.

L’operatore del “113”, ricevuta nottetempo la richiesta di aiuto da parte della moglie dell’uomo, allertava immediatamente il personale della Volante che, dopo essersi recato presso l’ambulatorio della Guardia Medica per acquisire la necessaria certificazione, riusciva a reperire la bombola d’ossigeno presso una farmacia e portarla, in pochi minuti, presso l’abitazione del soggetto. L’attività svolta, evidenzia l’impegno in prima linea e la vicinanza della Polizia di Stato alla gente.

Il Questore, con l’odierna premiazione, ha inteso sottolineare l’abnegazione e il senso del dovere dimostrato ogni giorno dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato.