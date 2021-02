MONTENERO DI BISACCIA. “Bambini e ragazzi oggi: qual è l’educazione?” Questo il titolo dell’appuntamento on line con Ezio Aceti promosso dalla Comunità pastorale “Maria Santissima di Bisaccia” che si terrà domani, domenica 28 febbraio alle ore 16.30 sulla piattaforma Zoom. L’incontro on line è rivolto a coppie, genitori, famiglie, insegnanti di bambini o ragazzi dai 0 ai 10 anni. Ezio Aceti, psicologo dell’età evolutiva, è consulente e direttore dello “Sportello di ascolto” per alunni, genitori e docenti, in alcune scuole materne, elementari, medie e superiori. Svolge un’intensa attività di conferenziere a livello nazionale. Per prendere parte al seminario è necessario accedere a Zoom con inizio collegamento ore 16.45, ID riunione 5318784219 Passcode 123456.