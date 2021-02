Sale in cielo a soli 52 anni, cordoglio per la morte del fratello del professor Gianni Valente

TERMOLI. Un sincero messaggio di cordoglio e un abbraccio dai docenti dell’istituto Alberghiero Federico di Svevia, nonché soci dell’associazione Molise Gourmet, Alessandra Cafiero, Michele Ciarlariello, Lucia Occhionero e Francesco Granchelli, al collega e amico Gianni Valente, per la dolorosa e prematura scomparsa del fratello Enrico, avvenuta oggi a Ortona. E’ volato in cielo a soli 52 anni. «Carissimo Gianni, ti siamo vicini in questo momento così difficile, porgiamo il nostro cordoglio profondo e sentito all’intera famiglia».

La redazione di Termolionline si associa al lutto della famiglia Valente e del caro Gianni.